Polizei auf der Jagd nach den Säure-Einbrechern

Beispiellose Serie in den Jahren 2022 und 2023

Zumindest 55 Wohnungen waren es, die eine Gruppe an Georgiern in den Jahren 2022 und 2023 in ganz Wien aufgeätzt hatte, neben hunderten weiteren in halb Europa. Damals schnappte man den Großteil der Täter. Auch damals dürften sich die Täter in Mietwohnungen eingenistet haben. Die Polizei und das Bundeskriminalamt ermitteln auf Hochtouren – die Schlinge für die Einbrecher zieht sich immer enger.