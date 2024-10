Die Säure-Gangster sind wieder auf Einbruchstour!

Nach zwei Wochen verdienten Urlaubs kehrten Herr und Frau W. im August in ihre Wiener Wohnung zurück. Dass etwas nicht stimmte, merkten die beiden schon, als sie ihre Haustürschlüssel in Händen hielten. Zwar war die Tür zu ihrer Wohnung nicht aufgebrochen, wie man es von anderen Einbruchsserien kennt. Spuren deuteten jedoch darauf hin, dass eine Flüssigkeit vom Schloss zu Boden geronnen war. Das Schloss an sich existierte nicht mehr – in den Räumlichkeiten hatte offensichtlich jemand nach etwas gesucht. Schmuck, Bargeld und Gold fehlten.