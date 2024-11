Trotz Krise: Steirer verlieren Zuversicht nicht

Im zweiten Teil der Vermessung begaben wir uns auf eine Rundreise durch das Land. Täglich wurde die Steiermark anhand einer Statistik beleuchtet und dazu eine passende Gemeinde besucht. Den Auftakt machte Miesenbach bei Birkfeld, wo der Österreicher-Anteil am höchsten ist. In Stattegg verdienen die Menschen im Durchschnitt am besten, in Mürzzuschlag trafen wir trotz hoher Abwanderung auf viel Optimismus (primär wegen des Semmeringtunnels). Auch im am dünnsten besiedelten Hirschegg-Pack tut sich viel Positives.