So wurde Mühlen das kinderreichste Dorf des Landes

Auf fast 1000 Metern, den Zirbitzkogel und die Seetaler Alpen ständig im Blick, liegt Mühlen. Die Luft riecht nach Tannenbäumen und gedüngten Wiesen. 865 Menschen leben in der kleinen Gemeinde an der Landesgrenze, in der man sich rein vom Dialekt her schon eher in Kärnten als in der Steiermark wähnt. „Ein Glas Wasser?“, bietet Bürgermeister Christian Steibl an. „Zirbitzwasser, direkt vom Berg.“