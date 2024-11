Trotz Abwanderung: Der Tunnel bringt neue Hoffnung

Dominik Köck kennt so gut wie jeden, der in der Stammfiliale seiner Bäckerei am Freitagvormittag Kaffee trinkt und Eierspeise isst. „Das sind alles Mürzer“, sagt der Jungunternehmer. Er trinkt Kräutertee und verstaut schnell sein MacBook. Wie steht es um seine Heimatstadt Mürzzuschlag? Seit 2019 hat die ehemalige Bezirksstadt rund 600 Einwohner verloren und ist damit eine der am meisten von Abwanderung betroffenen Kommunen in der Steiermark.