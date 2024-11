Hirschegg-Pack: Viel Gegend schweißt zusammen

Dichter Wald so weit das Auge reicht, grasende Kühe auf weitläufigen Weiden und der wie ein norwegischer Fjord anmutende Packer Stausee: In der weststeirischen Gemeinde Hirschegg-Pack drängt sich die Kategorisierung „beschauliches Idyll“ regelrecht auf. Die Kommune an der Grenze zu Kärnten erstreckt sich über fast 100 Quadratkilometer, über weite Strecken dominieren Wald und Alm.