Das ist die Heimat der steirischen Top-Verdiener

Die „Steirerkrone“ wirft einen Blick in Gemeinden, die in der Statistik hervorstechen. In Stattegg leben die steirischen Top-Verdiener – in dem „Dorf am Rande der Stadt“ siedeln sich vor allem Jungakademiker-Pärchen an. Plus: Wie hoch ist der Durchschnittsverdienst in allen Gemeinden – und hat das Auswirkungen auf das Wahlverhalten?