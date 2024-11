Wo nicht nur der Bürgermeister „Hahn im Korb“ ist

Laut Statistik ist der Frauenanteil nirgendwo in der Steiermark so hoch wie in der Gemeinde Kalwang. Für das Dorfleben ist die Geschlechter-Schieflage ein Segen, denn der Ort fällt durch sein äußerst reges Vereinsleben auf. Plus: Hier finden Sie die Geschlechter-Daten für alle steirischen Gemeinden!