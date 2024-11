„Mittlerweile sind sogar Tiroler auf uns neidisch“

Knappe Notizen in Alpenvereins-Büchern belegen, dass bereits in den 1910er-Jahren erste „Auswärtige“ Wanderungen in den Schladminger Tauern unternommen haben. Es waren hauptsächlich Bauern, die etwas später dann ihre damals noch kargen Höfe für Gäste öffneten: „Die eigenen Leute sind im Sommer in winzige Kammerl gezogen, damit die Wohnräume für Besucher frei waren“, erzählt Helmut Schrempf über die touristischen Anfänge in seiner Heimat. Das war in den 1950ern.