Schnäppchenjäger könnten für Packerl-Rekord sorgen

Im Vorjahr wurden 324.000 Pakete an einzelnen Tagen sortiert und verteilt

Konkret: Die Post erwartet, dass an Spitzentagen in Allhaming 400.000 Pakete sortiert und verteilt werden. Der Rekord aus dem Vorjahr liegt bei 324.000 Stück. Wie man heuer das enorme Plus an Paketen bewältigen will? Schrittweise wurden Maßnahmen umgesetzt. So wurde eine zusätzliche Schicht eingeführt, Zeitarbeiter wurden an Bord geholt, die Belegschaft in der Paket- und Brief-Sortierung wächst in der Hochsaison auf knapp 500 Beschäftigte.