Black Week: So finden Sie die besten Schnäppchen

Tatsächlich werden sich die Händler die gesamte nächste Woche mit Preis-Schnäppchen übertreffen, denn der Black Friday ist inzwischen zu einer Black Week angewachsen. Doch wie geht man am besten vor, um die größten Rabatte zu finden? Und welche Fehler sollte man bei der Schnäppchenjagd unbedingt vermeiden? Wir zeigen, bei welchen Produkten die Preisersparnis am höchsten ist, und die Profis von geizhals.at und idealo.at geben die besten Tipps, um am meisten für sein Geld zu bekommen.