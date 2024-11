„Er war mit Leib und Seele ein tüchtiger Bauer“

Bei einem tragischen Unfall in Neuhofen an der Krems stürzte ein 70-jähriger Landwirt in eine Heizungsanlage. Das Drama blieb mehrere Stunden unentdeckt, erst am Abend wurde der tote Bauer gefunden. Der Schock in der Gemeinde sitzt tief, galt er doch als „Bauer mit Leib und Seele“.