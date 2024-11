Familienvater starb in Hackschnitzelheizung

Drama in Neuhofen an der Krems (OÖ): Weil ein Familienvater (70) am Mittwoch nicht wie gewohnt von der landwirtschaftlichen Arbeit zurückkam, machten sich seine Frau (64) und ihre Söhne auf die Suche nach ihm. Die Feuerwehr fand ihn schließlich tot in einer Hackschnitzelheizung.