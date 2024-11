Verbotener Schmuggel mit legalem Cannabis

Strafe erst ab sechs Stauden

Dafür wird an der Nordgrenze Oberösterreichs in Tschechien an der Freigabe ähnlich wie in Deutschland gebastelt. Hier soll der Besitz von drei Hanfpflanzen legal werden, strafbar wird’s aber erst ab sechs Stauden. Im Haushalt dürfen 50 Gramm Cannabis liegen, 25 Gramm darf man dabeihaben. Von der Ernte der eigenen Pflanzen dürfen 75 Gramm behalten werden. Bei einer potenziellen Jahresernte von 900 Gramm bei drei Pflanzen bleiben 875 Gramm übrig.