Ein Joint ist für jeden zehnten Teenager normal

OÖ vergleichsweise „brav“

In Summe greifen etwa 150.000 junge Oberösterreicher zumindest einmal pro Monat zum Joint. Im Vergleich mit europaweiten Zahlen ist Oberösterreich aber noch „brav“. So sollen acht Prozent aller EU-Bürger im Vorjahr zumindest ein Cannabis-Produkt – die Angebotspalette ist inzwischen weit größer als der Joint oder das „Hasch-Keks“– konsumiert haben, in OÖ liegt der Wert bei knapp sechs Prozent.