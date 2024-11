Was Elon Musk mit vielen UFO-Sichtungen zu tun hat

Seit vielen Jahrzehnten begleiten unerklärliche Phänomene das US-Militär – nicht nur zur Zeit des mysteriösen Roswell-Zwischenfalls 1947, sondern auch in der Gegenwart. Erst vor drei Jahren bestätigte die Vorgängerbehörde, die Sichtung „scheinbar pyramidenförmiger Objekte“ durch ein Kriegsschiff der US-Marine vor der Küste Kaliforniens zu untersuchen, seither kamen zig Fälle hinzu – gemeldet von Piloten kommerzieller Airlines, Astronomen oder auch Privatleuten. Eine Teilschuld an der Welle an UFO-Meldungen trifft dabei offenbar den milliardenschweren Technologiemogul Elon Musk.