Letzte Hürde genommen: Bulgarien bekommt den Euro

Heftige Proteste

„Wichtig ist jetzt, dass die Bevölkerung in Bulgarien umfassend und fundiert von den Vorteilen des Euro-Beitritts informiert wird und diesen Schritt daher mit Zuversicht unterstützen kann“, teilte Angelika Winzig, ÖVP-Wirtschaftssprecherin im Europaparlament, mit. Nicht ganz ohne Grund: Denn in Bulgarien wird die Einführung der Gemeinschaftswährung von teils heftigen Protesten begleitet. Auch am Dienstag luden prorussische und nationalistische Euro-Gegner zu Protestaktionen in Sofia.