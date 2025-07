Kreml entsetzt Tod von gefeuertem Verkehrsminister

„Es schockiert die Menschen, natürlich hat es auch uns schockiert“, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau. „Es laufen Ermittlungen. Und diese werden alle Fragen beantworten.“ Staatspräsident Wladimir Putin sei über den Vorfall informiert worden. Die Nachricht sei „tragisch und traurig“.