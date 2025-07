Beachparty am Attersee weiterhin in Rot-Weiß-Rot

Gestern ab 6 Uhr früh wurden Lkw für Lkw insgesamt nicht weniger als 360 Tonnen (!) Sand angeliefert, heute werden am Centercourt noch Feinheiten adaptiert. Damit beim am Donnerstag mit der Quali startenden Pro Beach Battle Masters by Holter am Wochenende im Strandbad Litzlberg richtig die Post abgehen kann. Wobei die Beachvolleyball-Party am Attersee bei ihrer 14. Auflage rot-weiß-rot bleibt, auch wenn es auch andere Überlegungen gab.