„Bitte sagt mir nicht, gegen wen ich spiele!“

Swiatek will es verraten – vielleicht

Erst am Abend vor einem Match oder vielleicht erst in der Früh schaut sich Samsonowa an, wer denn nun auf sie wartet. An diesem Mittwoch wird es im Wimbledon-Viertelfinale die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek sein. Die Polin freilich hat Kenntnis von ihrer Gegnerin. „Für mich ist das wichtig, ich muss mich vorbereiten“, hat sie eine eher traditionelle Herangehensweise und scherzte: „Vielleicht sollte ich ihr sagen, dass wir gegeneinander spielen...“