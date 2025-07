Pamela Anderson: Kein Fan von Status als Sexsymbol

„Will mich nicht beschweren ...“

„Ich mag es nicht, ein Sexsymbol zu sein. Ich meine, ich finde es nicht besonders sexy. Wir alle streben danach, in unseren Beziehungen sexy zu sein, aber sexy für die Welt zu sein ist, ich weiß ja nicht“, erklärte Anderson im Gespräch im „How To Fail With Elizabeth Day“-Podcast.