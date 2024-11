Überhitzungsprobleme bei Nvidias neuem KI-Chip

Der US-Konzern habe bereits mehrfach seine Lieferanten gebeten, das Design der Racks zu ändern, berichtete „The Information“ am Sonntag unter Berufung auf mit der Lösung des Problems betraute Nvidia-Mitarbeiter, Kunden und Zulieferer. In einer Erklärung an die Nachrichtenagentur Reuters schrieb ein Nvidia-Sprecher, mehrere Arbeitsgänge bei der Technik seien normal und erwartet worden.