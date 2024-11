Den Adventzauber am Wörthersee erleben!

Romantisch, traditionell, musikalisch, märchenhaft, still und abenteuerlich: All das und mehr ist die Vorweihnachtszeit am Wörthersee, denn jeder Ort zelebriert Advent auf seine Art. Velden, Pörtschach, Maria Wörth, der Pyramidenkogel und Ferlach wollen die Gäste heuer wieder verzaubern. Auch die Schifffahrt am Wörthersee ist in diesem Advent wieder ein besonderes Erlebnis.