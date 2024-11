Asyl: Weniger als im Vorjahr, doch Zahlen steigen

Balkan-Route seltener gewählt

Zur Lage in Europa stellt das Innenministerium fest, dass der Druck an den Land- und Seegrenzen zur Türkei hoch bleibe. Hier verzeichnen die zuständigen EU-Agenturen eine Zunahme illegaler Übertritte um 14 Prozent auf rund 57.000. Stark nachgelassen habe hingegen der Druck auf dem Balkan. Hier sei die Zahl der Aufgriffe um 80 Prozent gesunken. Davon profitiert auch das Burgenland. Dort kam es in den ersten zehn Monaten zu 3.127 Aufgriffen nach einem illegalen Grenzübertritt, im Vergleichszeitraum 2023 waren es 29.594 und im Jahr davor sogar 67.090.