Härtere Regeln für Asylwerber im Burgenland

Initiativantrag im Landtag

„Mittlerweile wurden rund 20.000 Asylanträge gestellt und unsere Forderung nach einer Obergrenze um 100 Prozent überschritten“, kritisiert SPÖ-Klubchef Roland Fürst. Man werde daher am Donnerstag im Landtag einen Initiativantrag einbringen, um weitere angekündigte Maßnahmen im Rahmen der Grundversorgung umzusetzen. Asylwerber sollen in Zukunft für gemeinnützige Arbeit herangezogen werden. Eine Weigerung führt zum Verlust der Unterstützung. „Wer einen negativen Asylbescheid bekommt, erhält außer einer Rückkehrhilfe, ebenfalls keine Leistungen mehr in der burgenländischen Grundversorgung, die gängige Praxis ist nicht zufriedenstellend“, so Fürst.