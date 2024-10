Trickserei mit neuer Asyl-Bezahlkarte doch möglich

Bei der Einführung der Bezahlkarte für Asylwerber blickte die oö. Landespolitik intensiv nach Deutschland, wo das Modell erfunden wurde. Nur: Genau dort gibt es jetzt erste ernsthafte Probleme, die auch bei uns erwartet werden. Sinn und Zweck der Ausgabe der Karten war es, den Geflüchteten den Zugang zu Bargeld zu erschweren. So können die Karteninhaber monatlich nur 40 Euro in bar abheben, der Rest der ihnen zustehenden Summe kann nur via Visa-Card an Terminals ausgegeben werden.