Fischern geht versehentlich Atom-U-Boot ins Netz

Kein ungefährlicher Vorfall

„Es kommt einfach vor, dass Schiffe sich in Netzen verheddern und sie in den Propellern hängen bleiben“, so ein Sprecher der Küstenwache. Während der Vorfall diesmal glimpflich ausgegangen ist, kann so etwas auch tragisch enden. 1990 wurde etwa der Trawler „Antares“ in die Tiefe gezogen, als ein U-Boot das Netz mit sich riss. Alle vier Mann an Bord starben.