Atom-U-Boot der Russen soll „verschwunden“ sein

Der russische Machthaber Putin hatte jüngst den Einsatz im Ukraine-Krieg erhöht, nachdem seine Armee bedeutende Rückschläge auf dem Schlachtfeld verzeichnen musste. In der Vorwoche ließ er nach inszenierten „Referenden“ die vier ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson annektieren. In diesem Zusammenhang ordnete er auch eine Teilmobilmachung an und kündigte an, die angeeigneten Gebiete mit allen verfügbaren Mitteln - also auch Atomwaffen - verteidigen zu wollen. Allerdings ließ er erst am Wochenende die strategisch bedeutende Stadt Lyman im Gebiet Donezk räumen, gab also aus seiner Sicht russisches Territorium preis, nachdem dort Tausende russische Soldaten von den Verteidigern eingekesselt worden waren.