Ungarn: Militärgeheimnisse im Darknet aufgetaucht

INC Ransomware ist eine internationale Gruppe, die mit einem Erpresservirus vor allem die Systeme von Regierungsorganen, Großunternehmen in den USA und in Europa angreife. Der Angriff soll bereits im Oktober erfolgt sein. Auf der Webseite der VBÜ hieß es am Donnerstagvormittag, dass diese wegen einer „IT-Betriebsstörung“ nicht zu erreichen sei.