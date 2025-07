So macht Microsoft Europa abhängig und erpressbar

Erst am Wochenende schlugen IT-Sicherheitsexperten Alarm, weil Behörden und Unternehmen über eine neu entdeckte Schwachstelle in einer Software von Microsoft angegriffen wurden. Betroffen waren lokale Server für die Software SharePoint. Die US-Sicherheitsbehörde FBI teilte am Sonntag mit, es arbeite wegen der Attacken eng mit verschiedenen Behörden und Firmen zusammen. Das zeigt, zu welchen Problemen es führen kann, wenn sich alle auf Microsoft-Dienste verlassen. Besonders heikel kann die Abhängigkeit von Microsoft aber für Länder außerhalb Amerikas werden, vor allem für Europa. Binnen Sekunden könnten wir den Zugang zu unseren E-Mails und Daten verlieren. Doch jetzt schlägt die Stunde der Abwehr – denn die Gefahr ist real.