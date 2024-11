Trump nominiert NATO-Verfechter als Außenminister

Rubio galt schon in jungen Jahren als vielversprechender Aufsteiger in der Republikanischen Partei. Zwei Jahre nach seiner Promotion als Jurist begann 1998 seine steile politische Karriere im Stadtrat von Miami. Mit Unterstützung der erzkonservativen Tea-Party-Bewegung schaffte er den Sprung in den Senat in Washington, dem er seit 2011 angehört.