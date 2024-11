Trump und Biden haben sich kaum etwas zu sagen

Ein demokratischer US-Präsident empfängt Trump im Weißen Haus und verspricht eine reibungslose Übergabe der Amtsgeschäfte. Was nach 2016 klingt, wiederholte sich am Mittwoch im Oval Office. „Das weiß ich sehr zu schätzen, Joe“, erklärte der Republikaner.



Trump fuhr fort: „Politik ist hart und in vielen Fällen ist es keine schöne Welt. Aber heute ist es eine schöne Welt.“ Biden nickte und setzte ein Lächeln auf, ehe er den öffentlichen Teil des Treffens mit einem knappen „Danke“ beendete. Nach wenigen Sätzen wurde geschwiegen. Fragen der anwesenden Journalisten, die wild durcheinander brüllten, wurden nicht beantwortet.