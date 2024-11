4000 Beamte sollen zweites Amsterdam verhindern

Das Nations-League-Duell zwischen Frankreich und Israel am Donnerstagabend in Paris ist alles andere als ein normales Fußballspiel. Eine Woche nach den Angriffen auf israelische Fans in Amsterdam sprechen französische Sicherheitskreise vom heikelsten Match des Jahres. 4000 Polizisten sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen.