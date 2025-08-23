Vorteilswelt
Eiskalt aussortiert

Emotionale Szenen nach plötzlichem Rauswurf

Fußball International
23.08.2025 09:21
Gianluigi Donnarumma wurde in Paris verabschiedet.
Gianluigi Donnarumma wurde in Paris verabschiedet.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Nachdem Super-Keeper Gianluigi Donnarumma von Paris Saint-Germain eiskalt aussortiert worden war, kam es nach dem 1:0-Sieg des französischen Meisters am Freitag gegen Angers zu emotionalen Szenen: Von den Fans und Mitspielern wurde der Schlussmann noch einmal gefeiert und wirkte sichtlich gerührt.

0 Kommentare

Der 26-jährige Italiener spielt völlig überraschend in Paris keine Rolle mehr. Trotz seiner großartigen Leistungen in den vergangenen Jahren wollen die Klubbosse Donnarumma, dessen Vertrag im Sommer 2026 ausläuft, loswerden. Immerhin bekam er nun noch einen gebührenden Abschied im Parc des Princes. Das ganze Stadion stimmte „Donnarumma“-Rufe an, die PSG-Teamkollegen herzten ihren Torhüter.

„Es ist immer schön, die Unterstützung der Fans zu sehen. Ich verstehe, dass es ein besonderer Moment für Gigio war. Es ist wunderbar, so viel Anerkennung zu sehen“, meint ausgerechnet Coach Luis Enrique. Auch er soll bei der Donnarumma-Aussortierung seine Finger im Spiel gehabt haben.

Schlägt Manchester City zu?
Die Pariser setzen künftig auf Lucas Chevalier, der 23-jährige Franzose war für kolportierte 40 Millionen Euro Ablöse vom Ligarivalen Lille gekommen. Und wie geht’s bei Donnarumma weiter? Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, steht er bei Premier-League-Gigant Manchester City weiter hoch im Kurs.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf