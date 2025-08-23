Emotionale Szenen nach plötzlichem Rauswurf

Der 26-jährige Italiener spielt völlig überraschend in Paris keine Rolle mehr. Trotz seiner großartigen Leistungen in den vergangenen Jahren wollen die Klubbosse Donnarumma, dessen Vertrag im Sommer 2026 ausläuft, loswerden. Immerhin bekam er nun noch einen gebührenden Abschied im Parc des Princes. Das ganze Stadion stimmte „Donnarumma“-Rufe an, die PSG-Teamkollegen herzten ihren Torhüter.