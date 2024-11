Verletzte und vermisste Israelis nach Fußballspiel

„Da findet 2024 in Europa ein Pogrom statt“, kommentierte der israelische UNO-Botschafter Danny Danon auf X. Der israelische Außenminister Gideon Saar schrieb eben dort: „Nach den schwerwiegenden Vorfällen stehen wir mit den Behörden in den Niederlanden in Kontakt. Jeder Israeli oder Jude, der sich derzeit in Not befindet oder Informationen zu den Gewalttaten hat, wendet sich bitte an das Lagezentrum.“ Der radikal-rechte niederländische Populist Geert Wilders sprach auf X von einer Jagd auf Juden. „Ein Pogrom in den Straßen von Amsterdam. (...) Muslime mit palästinensischen Flaggen jagen Juden.“