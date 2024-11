Israel soll Sicherheitskräfte gewarnt haben

Gleiches gelte für einen geplanten Angriff auf ein Hotel, in dem israelische Fußballanhängerinnen und Fußballanhänger übernachtet haben. Etwa 200 Demonstrierende hatten am Donnerstagabend versucht, zu der Johan-Cruijiff-Arena zu gelangen. Dort spielte der Fußballklub Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv. Nach dem Spiel, das Ajax mit 5:0 gewann, gab es an mehreren Orten im Zentrum der niederländischen Hauptstadt Unruhen (siehe Video oben).