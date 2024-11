Jugendliche haben kaum digitale Kompetenzen

Nur selten werden Grenzen gesetzt

Insgesamt nutzen Jugendliche die Informations- und Kommunikationstechnik auch an Schultagen vor allem für nicht-schulische Belange. Ein Limit von den Eltern gibt es dabei laut der Untersuchung, an der über 130.000 Jugendliche und über 60.000 Lehrpersonen in 35 Bildungssystemen teilgenommen haben, übrigens vergleichsweise selten: In Österreich gaben 68 Prozent der 14-Jährigen an, dass bei ihnen an Schultagen kein Limit bei der Nutzung digitaler Medien gilt. In der schulfreien Zeit sind es 81 Prozent.