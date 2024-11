Anhalterin getötet: Mord nach 50 Jahren gelöst

Schlais wollte 1974 per Anhalterin zu einer Kunstausstellung in Chicago fahren – doch dort sollte sie nie ankommen. Der Lenker, der sie mitgenommen hatte, bedrängte sie sexuell – als sie seine Übergriffe abwehrte, stach er ihr mit einem Messer in den Rücken. Der Angreifer versuchte anschließend, ihre Leiche in einer Schneewehe zu verstecken. Als ein Auto herbei fuhr, geriet er in Panik und rannte davon – dabei ließ er einen Hut zurück, den ihn ein halbes Jahrhundert später überführen sollte.