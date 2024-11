Österreichs größte Flugschule auf Rekordkurs

Die AAA betreibt aktuell fünf hochmoderne Full-Flight-Simulatoren am Standort Neusiedl am See. Zwei weitere Simulatoren sind bestellt, ein Grundstück für die künftige Expansion wurde bereits erworben. Piloten von Verkehrsflugzeugen und Businessjets aus allen Ländern der Welt trainieren regelmäßig im modernen Simulatorzentrum. Hinzu kommt die Ausbildung des Pilotennachwuchses in der unternehmenseigenen Flugschule. Dank der hohen Qualität wurde man von Austrian Airlines als Partner gewählt. Aktuell absolvieren mehr als 200 Flugschüler die Ausbildung.