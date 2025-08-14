Gläser hoch! Im Himmelreich für den guten Zweck

Nomen ist omen! Auf Wolke sieben schwebten an die 250 Genießer, die sich die Chance nicht entgehen ließen, bei einem feinen Glas Wein in geselliger Runde über die schönsten Dinge des Lebens zu plaudern – Brettljause mit regionalen Leckerbissen inbegriffen. Schließlich ging es um eine gute Sache.