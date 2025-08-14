Vorteilswelt
Gläser hoch! Im Himmelreich für den guten Zweck

Burgenland
14.08.2025 11:00
Sommer, Sonne, Wein: Beim Charity-Picknick in der Ried Himmelreich genossen rund 250 Gäste ...
Sommer, Sonne, Wein: Beim Charity-Picknick in der Ried Himmelreich genossen rund 250 Gäste traumhafte Ausblicke, regionale Schmankerl und edle Tropfen und sammelten dabei 15.000 Euro für Licht ins Dunkel.(Bild: Reinhard Judt)

Bei strahlend blauem Himmel und über 30 Grad verwandelte sich die Ried Himmelreich am Leithaberg in ein Genussparadies: Das Weinquartett lud zum Charity-Picknick mit Brettljause, edlen Tropfen und traumhafter Aussicht und erfüllte nicht nur kulinarische, sondern auch karitative Herzen. 

Strahlend blauer Himmel, Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius und ein herrlicher Ausblick, bei dem die Gäste ins Schwärmen geraten – zum Charity-Picknick luden Spitzenwinzer Michael Liegenfeld, Leo Sommer sowie Michael und Josef Bayer am Mittwoch in die Ried Himmelreich an den sonnigen Hängen des Leithaberges in Donnerskirchen.

Purer Genuss im Himmelreich.
Purer Genuss im Himmelreich.(Bild: Reinhard Judt)
Michael und Sepp Bayer.
Michael und Sepp Bayer.(Bild: Reinhard Judt)
Anwalt Johannes Zink, Laura Moser und Andreas Liegenfeld.
Anwalt Johannes Zink, Laura Moser und Andreas Liegenfeld.(Bild: Reinhard Judt)
Wie viele Trauben sind in der Flasche? Auflösung folgt morgen!
Wie viele Trauben sind in der Flasche? Auflösung folgt morgen!(Bild: Reinhard Judt)

Nomen ist omen! Auf Wolke sieben schwebten an die 250 Genießer, die sich die Chance nicht entgehen ließen, bei einem feinen Glas Wein in geselliger Runde über die schönsten Dinge des Lebens zu plaudern – Brettljause mit regionalen Leckerbissen inbegriffen. Schließlich ging es um eine gute Sache.

Höhepunkt: Die feierliche Übergabe eines 15.000-Euro-Schecks an „Licht ins Dunkel“ vor ...
Höhepunkt: Die feierliche Übergabe eines 15.000-Euro-Schecks an „Licht ins Dunkel“ vor begeistertem Publikum.(Bild: Reinhard Judt)

Vor den Augen eines höchst zufriedenen Publikums wurde der Erlös von 15.000 Euro in Scheckform an die Aktion „Licht ins Dunkel“ überreicht. Genuss mit Herz!

