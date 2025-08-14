Gläser hoch! Im Himmelreich für den guten Zweck

Bei strahlend blauem Himmel und über 30 Grad verwandelte sich die Ried Himmelreich am Leithaberg in ein Genussparadies: Das Weinquartett lud zum Charity-Picknick mit Brettljause, edlen Tropfen und traumhafter Aussicht und erfüllte nicht nur kulinarische, sondern auch karitative Herzen.
Strahlend blauer Himmel, Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius und ein herrlicher Ausblick, bei dem die Gäste ins Schwärmen geraten – zum Charity-Picknick luden Spitzenwinzer Michael Liegenfeld, Leo Sommer sowie Michael und Josef Bayer am Mittwoch in die Ried Himmelreich an den sonnigen Hängen des Leithaberges in Donnerskirchen.
Nomen ist omen! Auf Wolke sieben schwebten an die 250 Genießer, die sich die Chance nicht entgehen ließen, bei einem feinen Glas Wein in geselliger Runde über die schönsten Dinge des Lebens zu plaudern – Brettljause mit regionalen Leckerbissen inbegriffen. Schließlich ging es um eine gute Sache.
Vor den Augen eines höchst zufriedenen Publikums wurde der Erlös von 15.000 Euro in Scheckform an die Aktion „Licht ins Dunkel“ überreicht. Genuss mit Herz!
