Traditions-Modehändler schlitterte in die Pleite

Zwei Filialen erwirtschaften hohe Verluste

Die Geschäfte in Unterweißenbach und Unterweitersdorf erwirtschaften hohe Verluste, die der Standort in Rohrbach nicht ausgleichen konnte. Eine Schließung der beiden Filialen konnte sich die Egger Moden GmbH nicht leisten, das Insolvenzverfahren war unausweichlich. Jetzt soll die Sanierung gelingen. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten, heißt es.