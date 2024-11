12,5 Millionen Euro minus: Immo-Firma pleite

Wie‘s nun mit dem Consento Vision Park weitergeht? Das liegt jetzt auch in den Händen von Masseverwalter Wolfgang Kempf. Denn über das Vermögen der RealSeven GmbH, der Immobilien-Firma, die hinter dem Gebäude steht, wurde am Dienstag ein Sanierungsverfahren eröffnet. Der Österreichische Verband Creditreform berichtet von Verbindlichkeiten in Höhe von 12,5 Millionen Euro. Den Gläubigern soll eine Quote von 20 Prozent angeboten werden.