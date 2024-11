Höherer Steueraufwand vergrößerte Lenzing-Verlust

Aus der österreichischen Steuergruppe ausgeschieden

Die Lenzing AG erklärt das deutlich verschlechterte Nettoergebnis mit einem Steuereffekt, der hier schlagend wurde. So belief sich der Steueraufwand in den ersten drei Quartalen des Jahres auf 77,7 Millionen Euro, das sind um über 60 Millionen Euro mehr als im Vergleichszeitraum 2023. Begründung: Weil die B&C Holding Österreich bekanntlich ihre Beteiligungsquote reduziert hat, schied man aus der österreichischen Steuergruppe aus, musste gemäß eines Vertrags auch noch der B&C 25,8 Millionen Euro an Steuerumlage bezahlen. Außerdem kam‘s bei einzelnen Unternehmen des Konzerns zu Wertberichtigungen und zu Währungseffekten, weil Steuerposten auf andere Währungen umgerechnet werden mussten.