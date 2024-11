„Wir werden noch immer nur als Behinderte gesehen“

Hochfestes Aluminium kracht zusammen, Sportler katapultiert es auf den harten Hallenboden und spektakuläre Würfe finden den Weg in den Korb! Ja, beim Rollstuhlbasketball geht es ordentlich zur Sache. Was aber trotz einzigartiger Inklusionsbemühungen des Verbandes in der breiten Öffentlichkeit noch nicht angekommen ist.