Düstere Aussichten für die Kärntner Wirtschaft

„Wir haben seit über zwei Jahren eine Rezession, die in die Verlängerung geht“, so Eric Kirschner, der Forschungsgruppenleiter vom Joanneum Research, der die Konjunkturumfrage wissenschaftlich begleitet und ausgewertet hat. Europa verliere Anteile am Weltmarkt, mit Jänner, mit der Angelobung des neuen US-Präsidenten dürfte sich zudem einiges verändern. Trump hatte ja bereits im Wahlkampf hohe Zölle auf in die USA eingeführte Waren angekündigt; und die USA sind für Kärnten immerhin der fünftgrößte Handelspartner. „Innovation sorgt für Wettbewerbsfähigkeit, also muss es Forschung und Entwicklung geben“, so Kirschner.