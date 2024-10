Weiter düstere Aussichten für Kärntner Industrie

Kein Licht am Ende des Tunnels sieht die Kärntner Industrie. Noch immer hat die Rezession die heimische Wirtschaft fest in Griff. „Eine deutliche Besserung ist nach wie vor nicht in Sicht“, erklärt Timo Springer, Präsident der Industriellenvereinigung Kärnten. Und das trübt die Stimmung in den Betrieben massiv.