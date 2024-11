Billige Kaffeekapseln waren bei Test am besten

French Press am günstigsten

In puncto Preis ist die Kapselvariante die teuerste – wenn man mehr als eine Tasse Kaffee pro Tag trinkt. Allgemein kostet Kaffee aus einer French Press am wenigsten, knapp gefolgt von Filterkaffee. Bei bis zu durchschnittlich sechs Tassen am Tag ist die Pad-Maschine die nächst günstige vor dem Vollautomaten. Wird mehr konsumiert, tauschen die zwei Gerätearten ihren Platz.