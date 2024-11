Anhörung der Kommissare wird zum Polit-Machtpoker

2019 fielen drei Kandidaten durch

Die Anhörungen in den jeweiligen Fachausschüssen haben bereits am Montag begonnen und dauern über eine Woche. Nach jedem Hearing wird gleich abgestimmt. Allerdings nicht von allen Ausschussmitgliedern, sondern zunächst nur von den Fraktionsvorsitzenden, die je nach Fraktionsgröße unterschiedlich viele Stimmen haben. Ein Selbstläufer sind die Anhörungen jedenfalls nicht, in der ersten Amtszeit von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 2019 hatten die Parlamentarier drei Anwärter abgelehnt.