Von der Leyens Kandidaten meistern erste Hürde

Nun müssen sich Kandidaten Hearings stellen

Die nächste Hürde für von der Leyens Team sind die Anhörungen in den Fachausschüssen des Parlaments vom 4. bis zum 12. November. Das Hearing des designierten österreichischen EU-Kommissars Magnus Brunner (ÖVP) findet am 5. November statt. Anschließend muss das Parlament die gesamte Besetzung der nächsten Kommission in einer Abstimmung bestätigen.