Berühmter Trevi-Brunnen in Rom wird restauriert

2025 nur eingeschränkter Zugang

Der Trevi-Brunnen in Rom kann wegen der Restaurierungsarbeiten nur durch transparente Paneele betrachtet werden, die in einiger Entfernung vom Denkmal aufgestellt wurden. Die außerordentlichen Restaurierungsarbeiten am Brunnen sind in Hinblick auf das katholische Jubiläumsjahr im Gange, das am 24. Dezember beginnt. Der Zugang zur „Fontana di Trevi“ wird aber auch dann nur eingeschränkt möglich sein.